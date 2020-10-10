Париж, , 08:35 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович переиграл представителя Греции Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

Спортсмен из Сербии обыграл своего оппонента в пяти сетах со счетом 6:2, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1.

Теннисисты провели на корте 3 часа 58 минут. За это время Джокович, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), подал навылет 5 раз, 6 ошибся при подаче и смог реализовать 8 из 22 возможных брейк-пойнтов. Его соперник, являющийся шестой ракеткой мира, 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и смог реализовать 4 брейк-пойнта из 15 возможных.

Отметим, соперником Джоковича в финале «Ролан Гаррос» станет испанец Рафаэль Надаль, являющийся второй ракеткой мира, который ранее в другом полуфинале одержал верх над аргентинцем Диего Шварцманом.