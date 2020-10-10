Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» проведет переговоры со своим российским нападающим Александром Овечкиным до начала нового сезона в НХЛ.

Как сообщает журналистку издания Washington Post Саманта Пелл на своей странице в соцсети Twitter, об этом рассказал генеральный менеджер клуба из Вашингтона Брайан Маклеллан.

При этом текущий контракт 35-летнего российского хоккеиста с клубом был рассчитан до конца нынешнего сезона.

Отметим, Александр Овечкин играет в НХЛ с 2005 года и в минувшем сезоне провел за «Вашингтон» 68 матчей, набрав в них 67 (48 заброшенных шайб + 19 результативных передач) очков. Также за это время в лиге игрок забросил в общей сложности 706 шайб, восемь раз становился лучшим снайпером чемпионата и стал вместе со своей командой обладателем Кубка Стэнли.