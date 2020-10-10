Орландо, США, , 08:18 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» переиграл команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в пятом матче финальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (Орландо, США) и завершилась победой «Майами» со счетом 108:111.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший в матче дабл-дабл с 40 очками и 13 подборами. Ещё один дабл-дабл записал на свой счет его коллега по клубу — форвард Энтони Дэвис, сумевший набрать 28 очков и сделать 12 подборов.

В составе «Майами» самым результативным стал форвард Джимми Батлер, который оформил в игре трипл-дабл с 35 очками, 12 подборами и 11 передачами.

Отметим, по итогам встречи «Майами» сократил свое отставание в финальной серии плей-офф НБА с «Лейкерс» до 2−3, следующий матч состоится в ночь на 12 октября (2:30 мск).