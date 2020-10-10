Сент-Луис, США, , 08:08 — REGNUM Защитник Тори Крюг стал игроком хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз». Об этом 10 октября сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что контракт 29-летнего игрока рассчитан на семь лет и его зарплата за этот период составит $ 45,5 млн ($6,5 млн в год).

Отметим, Тори Крюг начал играть в НХЛ в 2011 году и выступал с тех пор за клуб «Бостон Брюинз». В минувшем сезоне сыграл в составе своей тогдашней команды в 61 встрече, сумев набрать 49 (9 шайб + 40 результативных передач) очков.