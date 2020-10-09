Нью-Йорк, США, , 23:40 — REGNUM «Рейнджерс» подписали к себе в состав защитника Джека Джонсона.

Согласно информации журналиста Ларри Брукса, контракт с 33-летним игроком оборонительного плана подписан на один сезон, его заработная плата составит 1,15 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Джонсон провел 67 матчей в регулярного чемпионате за «Питтсбург» и набрал 11 (3+8) очков. Ранее «пингвины» выкупили контракт игрока. У Джонсона оставалось еще три года договора с клубом, по которому он должен был зарабатывать 3,25 миллиона долларов ежегодно.

Сейчас «Пингвинз» будут обязаны выделять игроку по 916,7 тысячи долларов в течение следующих шести лет.