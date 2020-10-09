Нью-Йорк, США, , 23:35 — REGNUM «Рейнджерс» пополнили свою вратарскую бригаду, подписав контракт с экс-голкипером «Нью-Джерси» Китом Кинкейдом.

Согласно информации журналиста Ларри Брукса, соглашение с 31-летним вратарем подписано на два года, его заработная плата составит 875 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Кинкейд не получал столько доверия от руководства «Монреаля», сколько получал от тренерского штаба «Нью-Джерси». В составе «Канадиенс» в минувшем сезоне голкиперу доверили выйти лишь в шести матчах, в сезоне 2018−2019 во время выступления за «дьяволов» Кинкейд провел 41 матч в регулярном чемпионате.