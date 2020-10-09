Анахайм, США, , 22:42 — REGNUM Калифорнийский «Анахайм» подписал в свой состав защитника Кевина Шаттенкирка.

Согласно информации Пьера ЛеБрюна, игрок будет получат 3,9 миллиона долларов за сезон по трехлетнему соглашению, подписанному с «Дакс». Общая сумма сделки составила 11,7 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Шаттенкирк завоевал Кубок Стэнли в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг», за которых в 70 матчах регулярного чемпионата он набрал 34 (8+26) очка. В плей-офф на его счету 13 (3+10) очков в 25 матчах. По годичному контракту с «молниями» он заработал 1,75 миллиона долларов.

Отметим, что в течение ближайших трех лет Шаттенкирк будет получать по 1,43 миллиону долларов от «Рейнджерс», которые выкупили его контракт годом ранее.