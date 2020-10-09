Флорида, США, , 22:15 — REGNUM Нападающий Александр Веннберг согласовал условия контракта с «Флоридой Пантерз».

Согласно информации журналиста Даррена Дрегера, шведский хоккеист поставил подпись под однолетним соглашением на сумму 2,25 миллиона долларов.

Напомним, что перед открытием рынка свободных агентов руководство «Коламбуса» выставило форварда на драфт отказов с целью выкупа контракта, его зарплата составляла 4,9 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Веннберг принял участие в 57 матчах регулярнрго чемпионата и набрал 22 (5+17) очков. В плей-офф его статистика улучшилась, в 10 матчах он набрал 5 (3+2) очков.