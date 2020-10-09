Даллас, США, , 21:55 — REGNUM Российский голкипер Антон Худобин, по словам журналиста Фрэнка Серавалли, может подписать новое соглашение с «Даллас Старз». Клуб предлагает трехлетнее соглашение с годовым окладом размером 3,5 миллиона долларов.

Ранее голкипер принял решение выйти на рынок свободных агентов, не подписывая нового соглашения со «звездами».

В минувшем сезоне голикпер провел 30 матчей в регулярном чемпионате, он отражал 93% бросков. В плей-офф он дошел с «Далласом» до финала, проведя 25 матчей, в которых он в среднем отражал 91,7% бросков.