Эдмонтон, Канада, , 21:47 — REGNUM Согласно информации пресс-службы «Эдмонтона», клуб подписал новые контракты с несколькими игроками.

Канадский клуб подписал контракта сроком на два года с нападающим Сетом Гриффитом. В минувшем сезоне Гриффит набрал 41 (21+20) очков в 58 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

Также «Эдмонтон» заключил годичные контракты с форвардом Аланом Куини и голкипером Антоном Форсбергом.

Алан Куини набрал 46 (13+32) очков в составе «Стоктон Хит» в АХЛ, а также появился в 9 матчах за «Калгари» в НХЛ.

Антон Форсберг выступал в минувшем сезоне за систему «Каролины» в АХЛ, за основной состав «ураганов» голкипер появился в 3 встречах.