Манчестер, Великобритания, , 21:27 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет усилить состав команды.

Согласно информации портала ESPN, норвежский специалист хочет, чтобы руководство клуба совершило трансфер двух игроков дортмундской «Боруссии» — — нападающего Эрлинга Холанда и вингер Джейдона Санчо. Футболисты являются приоритетными целями Сульшера.

Ранее сообщалось, что дортмундский клуб требует не меньше 120 миллионов евро за трансфер Санчо. За Холанда клубу придется выложить 75 миллионов евро отступных, которые прописаны в его контракте.