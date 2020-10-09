Париж, , 21:25 — REGNUM Ежегодная однодневная гонка Париж — Рубе, которая должна была состояться 25 октября, отменена из-за распространения пандемии SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает Reuters.

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Классическая велогонка, которая традиционно проводилась в апреле, была перенесена во время первой волны коронавируса на октябрь, а теперь и вовсе отменена после того, как в городе Лилль, через который проходит маршрут, был введен режим «максимальной угрозы». Следующая гонка назначена на апрель 2021 года.

Напомним, согласно первичной оценке общенационального исследования, проведенного Национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований и опубликованного 9 октября, около 4,5% жителей Франции в сентябре 2020 года имели антитела к SARS-CoV-2.

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