Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Голкипер Хенрик Лундквист заключил контракт с «Вашингтоном».

Согласно информации журналиста Пьера ЛеБрюна, соглашение с 38-летним голкипером подписано на один сезон с зарплатой в размере 1,5 миллиона долларов.

Напомним, что ранее из «Вашингтона» ушел канадский вратарь Брейден Холтби, он вышел на рынок свободных агентов, откуда его забрал «Ванкувер Кэнакс».

Лундквист должен был провести еще один год в «Рейнджерс», но нью-йоркский клуб выкупил оставшийся сезон в его контракте. В течение ближайших двух лет он будет получать от «рейнджеров» по 1,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне шведский хоккеист провел 30 матчей в регулярно чемпионате, в которых он добыл 10 побед. Его коэффициент надежности составил 3,16.