Ванкувер, Канада, , 20:35 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» заключил контракт с экс-голкипером «Вашингтон Кэпиталз» Брайтоном Холтби.

Соглашение с 31-летним канадцем подписано на два года. Заработная плата голкипера составит 4,3 миллиона долларов за год.

В минувшем розыгрыше НХЛ Холтби провел 48 матчей в регулярном чемпионате, он в среднем пропускал 3,11 шайбы и отражал 89,7% бросков по своим воротам. В плей-офф голкипер вышел в 8 матчах, в которых он отражал 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,49.

Холтби выступал за «Вашингтон» всю свою НХЛовскую карьеру, начиная с сезона 2010/2011. По последнему контракту с «Кэпс» он зарабатывал 6,1 миллиона долларов.