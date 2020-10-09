Стокгольм, , 17:47 — REGNUM 9 октября в рамках третьего заключительного тура группы A онлайн-турнира по CS: GO IEM New York шведская пятерка fnatic со счетом 2:0 обыграли Complexity на картах Train и Vertigo со счетом 19:16 и 16:14 соответственно.

Самым ценным игроком матча был признан молодой шведский киберспортсмен Людвиг «Brollan» Бролин, коэффициент k/d которого составил 1,39.

По итогам третьего тура fnatic вышли в плей-офф со второго места. Complexity вслед за G2 вылетели с турнира.