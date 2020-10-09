Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM У двоих игроков петербургского баскетбольного клуба «Зенит», а также у массажиста команды нашли коронавирусную инфекцию. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе клуба.

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Как говорится в сообщении, несмотря на весь комплекс мер, предпринимаемый клубом по профилактике коронавирусной инфекции, избежать ее не удалось. По итогам регулярного тестирования основной команды были выявлены положительные результаты теста ПЦР на COVID-19 у игроков Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также массажиста основной команды Андрея Козлова.

«Они были немедленно изолированы, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно. Им будут проведены повторные тесты для подтверждения наличия COVID», — уточнили в клубе.

Несмотря на выявленных заболевших, остальные игроки клуба продолжают подготовку к матчу с «Барселоной», который состоится 9 октября в спорткомплексе «Юбилейный» в 19:00.