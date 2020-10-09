Ростов-на-Дону, , 09:29 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин не пропустит предстоящий матч своих подопечных. Решение принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС).

«В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к главному тренеру Валерию Карпину (ФК «Ростов», Ростов-на-Дону) дополнительную дисквалификацию кроме автоматической», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что Карпин получил красную карточку в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

"То, что я спросил у судьи после игры, почему показывают карточку [Алексею] Козлову за игру высоко поднятой ногой, а игроку «Сочи» на [Кенто] Хашимото, где нога еще выше поднята — не показывают? Всё, что я спросил. На что судья начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается, а судья показал красную карточку. Я разговаривал с резервным арбитром на нормальном тоне, спрашивал, почему за одни фолы дают жёлтые карточки нам, а другой команде за такие же — не дают. Он показал жёлтую карточку», — прокомментировал после матча Карпин.

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