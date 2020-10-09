Хабаровск, , 08:11 — REGNUM Сильнейшие дзюдоисты РФ поборются за награды главного турнира Федерации дзюдо в личных и командных состязаниях в Хабаровске с 7 по 10 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Чемпионат пройдёт в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена».

Медали разыграют в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин в личном первенстве. Ещё один комплект наград будет разыгран в командных состязаниях. Предполагается участие 500 спортсменов.

Хабаровск будет принимать чемпионат России по дзюдо второй раз.

С 7 по 9 ноября будут разыграны медали в личных соревнованиях, 10 ноября — в командных. Вход для зрителей во все дни соревнований будет свободным.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов переизбран на новый срок.