Токио, , 07:41 — REGNUM Японию в ближайшее время планирует посетить президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Об этом со ссылкой на источники 9 октября сообщает агентство Kyodo.

В ходе визита, в качестве вероятных сроков которого называется середина ноября, предполагается встреча Баха с новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

Ранее глава МОК выразил уверенность в том, что летняя Олимпиада состоится в Токио в 2021 году, невзирая на ситуацию с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 24 сентября заявил, что Олимпийские игры в Токио в 2021 году могут пройти, даже если не будет вакцины от коронавируса.

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