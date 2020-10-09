Тегеран, , 07:50 — REGNUM Сборная Ирана по футзалу обыграла Узбекистан в товарищеском матче в узбекской столице Ташкенте. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 8 октября.

По имеющимся данным, национальная команда разгромила своего соперника со счетом 2:1. От иранской стороны голы забили Таха Нематян и Али Эбрахими. Матч стал первым из двух запланированных товарищеских матчей между двумя командами, при этом второй такой матч состоится 10 октября.

Иранские футболисты готовятся к чемпионату АФК по футзалу 2020 года, который пройдет 2−13 декабря в Кувейте. Это событие станет 16-м по счёту чемпионатом АФК по футзалу, организованным Азиатской футбольной Конфедерацией (АФК) для мужских национальных сборных Азии. Всего в турнире примут участие 16 команд.

Изначально турнир планировалось провести в Туркменистане с 26 февраля по 8 Марта. Однако АФК отложила его из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.