Москва, , 22:23 — REGNUM Московский «Спартак» на своем льду принял ярославский «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом в овертайме — 2:1.

Счет встречи был открыт довольно поздно. Форвард «Спартака» Мартин Бакош распечатал ворота «ярославцев» на второй минуте третьего периода. Однако уже в середине периода равенство на табло вернул 24-летний форвард «Локомотива» Егор Коршков. Игра перешла в дополнительное время. «Железнодорожникам» потребовалось 2 минуты и 40 секунд для того, чтобы забрать два очка. Победную шайбу забросил финский защитник Атте Охтамаа.

Таким образом, «Локомотив» поднялся на четвертое место Запада, набрав в 12 играх 15 очков. «Спартак» занимает девятое место с 10 очками.