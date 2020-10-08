Лондон, , 21:30 — REGNUM Джонатан Барнетт, агент новичка «Тоттенхэма» Гарет Бэйла, рассказал о том, как чувствует себя валлиец после возвращения в лондонский клуб.

«Ему все нравится. Самое важное — на его лицо вернулась улыбка, он наслаждается жизнью. Он хотел вернуться в «Тоттенхэм». Если он и должен был куда-то перейти, то в клуб, где он бы получал удовольствие.

У Бэйла были предложения от других клубов, которые ему не подходили, но, когда на связь вышел «Тоттенхэм», все было правильно. Это было сложное время, а сейчас он будет наслаждаться жизнью. Он этого заслужил», — приводит слова агента Sky Sports.

В минувшем сезоне Бэйл провел за «Реал» 16 матчей в чемпионате и набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас».