Даллас, США, , 20:27 — REGNUM Антон Худобин, который в минувшем сезоне выступал за «Даллас Старз» и дошел с ним до финала Кубка Стэнли, хочет выйти на рынок свободных агентов.

Согласно информации Эллиотта Фридмана, генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл сообщил, что клуб расстанется с игроком. Он будет рассматривать предложения других клубов НХЛ. Рынок свободных агентов откроется 9 октября.

Ранее руководство «Старз» заявляло что, намерено сохранить россиянина в своих рядах. В прошедшем сезоне 34-летний голкипер заработал 2,5 миллиона долларов.

Худобин провел 30 матчей в регулярного чемпионате лиги, коэффициент надежности голкипера составил 2,22, он отражал 93% бросков по своим воротам. В розыгрыше плей-офф россиянин в среднем пропускал 2,69 шайбы и отражал 91,7% бросков.