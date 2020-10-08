Москва, , 15:40 — REGNUM Квота зрителей на товарищеском матче сборных России и Швеции сокращена до пяти тысяч, соответствующее решение принял Российский футбольный союз (РФС).

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"В связи с эпидемиологической ситуацией мы решили немного сократить квоту с изначально разрешенных 30% от общей вместимости, — сообщили ТАСС в РФС. — На сегодняшнем матче мы ожидаем порядка 5 тыс. зрителей».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 октября, сборная России сыграет на «ВЭБ Арене» товарищеский матч с командой Швеции. Встреча начнется в 19:15 мск. Спустя три дня, 11 октября, Россия на стадионе «Динамо» сыграет с Турцией в рамках Лиги наций, а 14 октября — с командой Венгрии.

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