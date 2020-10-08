Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM Игрок «Дженоа» и национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов будет защищать цвета итальянского клуба под номером 61, который соответствует региональному коду Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Ростов».

"Я навсегда останусь болельщиком «Ростова», — сказал Шомуродов, прощаясь с командой.

ИА REGNUM напоминает, что нападающий подписал контракт с «Ростовом» в 2017 году. За это время он забил 18 голов в ворота соперников.

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