Кемерово, , 06:37 — REGNUM В Кемеровской области официально разрешили проводить физкультурные и спортивные мероприятия на закрытых объектах с участием зрителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Условие — строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. При этом заполняемость зала должна составлять не более 30% от пропускной способности.

Изменения касаются официальных календарных матчей, проводимых профессиональными спортивными лигами. Распоряжение будет действовать до конца октября.