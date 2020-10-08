Тегеран, , 08:08 — REGNUM 10 октября в Иране стартует 33-я мужская премьер-лига по гандболу, при этом все матчи будут проходить в столице страны Тегеране из-за опасений по поводу COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 7 октября.

По данным иранской федерации гандбола, лицензия на проведение мероприятия была выдана национальной целевой группой по борьбе с коронавирусной инфекцией, причём в лиге примут участие 12 команд.

В Тегеранском гандбольном зале пройдет по три матча в каждый из шести игровых дней мероприятия. Это будет первый раунд (домашние матчи), так как время и место проведения второго раунда (выездные матчи) еще не определены.

Согласно руководящим принципам, все игроки и персонал должны пройти тест на COVID-19 непосредственно перед участием в соревнованиях.