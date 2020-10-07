Челябинск, , 23:32 — REGNUM Китайский «Куньлунь» уступил «Трактору» в очередно матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Трактор Арена» в Челябинске и завершилась уверенной победой хозяев со счетом — 4:2.

Таким образом, «Куньлунь» не выиграл ни в одном матче текущего розыгрыша КХЛ, в котором хоккеисты китайской команды ступали на лед. Единственная победа «Ред Стар» добыта с помощью технического поражения «Локомотива» 22 сентября.

«Трактор занимает шестое место Восточной конференции с 16 очками на счету. «Куньлунь», соотвественно, расположился на последней 12-й строчке с 3 баллами.