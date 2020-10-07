Санкт-Петербург, , 23:02 — REGNUM Петербургский СКА понес поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромом хозяев со счетом — 4:1.

Счет встречи был открыт на 28-й секунде второго периода финским нападающим Йонасом Кемппайненом. Но вскоре армейский дух петербургской команды был сломлен опытными игроками из Магнитогорска. До конца периода «Металлург» забросил две шайбы. Голами отметились Юхо Ламмикко на 22-й и Егор Яковлев на 29-й минуте.

В третьем периоде гости забросили еще два безответных гола. Отличились — Егор Коробки на 51-й и Сергей Плотников на 59-й минуте.

Самым результативным игроком матча стал Андрей Чибисов, он сделал две голевые передачи во втором периоде.

СКА занимает второе место Запада с 19 очками на счету. «Металлург» набрал 18 очков и занял пятую строчку.