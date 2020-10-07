Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Сегодня, 7 октября клубы Национальной хоккейной лиги завершили ярмарку молодых хоккеистов на драфте лиги. Клубы выбирали игроков со второго по седьмой раунд.

В рамках второго раунда драфта новые команды обрели четыре российских хоккеистов. Под общим 37-м номером «Миннесотой Уайлд» был выбран нападающий из системы петербургского СКА Марат Хуснутдинов, в текущем сезоне он появился в двух матчах КХЛ за основную команду «армейцев с берегов Невы».

Под 50-м номером драфта «Калгари Флеймз» забрали себе защитника Яна Кузнецова, выступавшего в университетской лиге NCAA.

53-м на драфте стал нападающий Василий Пономарев, ранее он выступал в канадской юниорской лиге QMJHL.

Под 61-м номером в «Оттаву Сенаторз» отправился нападающий Егор Соколов. В январе этого года он завоевал серебряные медали молодежного чемпионата мира со сборной России, проведя на турнире 3 матча, в которых набрал 3 (2+1) очка.