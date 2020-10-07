Даллас, США, , 21:45 — REGNUM Российский нападающий Денис Гурьянов получил квалификационное предложение от «Даллас Старз», информирует официальный сайт клуба НХЛ.

23-летний форвард на данный момент является ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне Гурьянов получил доверие от тренерского штаба «Далласа», приняв участие в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых он набрал 29 (20+9) очков.

В плей-офф Кубка Стэнли россиянин отличился 17 (9+8) очками в 27 матчах, дойдя до финала, в котором «Даллас» уступил «Тампе-Бэй».