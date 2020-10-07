Манчестер, Великобритания, , 20:51 — REGNUM Согласно информации портала ESPN, «Манчестер Юнайтед» интересовался услугами итальянского полузащитника Федерико Кьезой и был близок к подписанию контракта с ним до его перехода в туринский «Ювентус».

Английский клуб был намерен купить игрока до конца летнего трансферного окна. Представители «МЮ» связались с футболистом, однако он изъявил желание остаться на родине.

Хавбек «Фиорентины» перешел в «Ювентус» на правах двухлетней аренды. Туринский клуб будет обязан выкупить его за 50 миллионов евро.