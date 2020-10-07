Копенгаген, , 18:34 — REGNUM 7октября на стадионе «MCH Арена» в рамках товарищеской встречи будет разыгран матч между сборными Дании и Фарер. Главный арбитром матча назначен Гленн Ниберг.

Стартовые составы на матч:

Дания: Шмейхель, Меле, Йоргенсен, Далсгор, Вестергорд, Биллинг, Йенсен, Эриксен, Ольсен, Корнелиус, Брэйтуэйт.

Главный тренер: Каспер Хьюмланд.

Фареры: Гестссон, Даниельсен, Давидсен, Ватнсдал, Наттестад, Ханссон, Бьярталуйд, Ольсен, Ватнхамар, Ольсен, Йоханнесен.

Главный тренер: Хокан Эриксон.