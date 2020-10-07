Москва, , 17:15 — REGNUM Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала заявку «красно-синих» на матчи группового этапа Лиги Европы 2020/21 с «Фейеноордом», загребским «Динамо» и «Вольфсбергом». В заявку вошли:

Вратари: Акинфеев, Тороп, Боков;

Защитники: Фернандес, Фукс, Магнуссон, Щенников, Карпов, Дивеев, Котин, Васин, Конюхов, Тикнизян;

Полузащитники: Ахметов, Марадишвили, Бистрович, Зайнутдинов, Кучаев, Сигурдссон, Аванесян, Обляков, Влашич, Дзагоев, Дауров;

Нападающие: Гайч, Эджуке, Чалов, Шкурин, Яковлев, Ушаков.

В заявку не вошел 34-летний Кирилл Набабкин, который на данный момент проходит курс восстановления после разрыва крестообразных связок колена.