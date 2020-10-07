Москва, , 15:43 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что проведение трёх матчей в течение недели является рабочей ситуацией.

«Все сборные впервые с этим сталкиваются, не мы одни в этих условиях. Воспринимаем ситуацию как рабочую», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, завтра, 8 октября, сборная России сыграет на «ВЭБ Арене» товарищеский матч с командой Швеции. Встреча начнется в 19:15 мск. Спустя три дня, 11 октября, Россия на стадионе «Динамо» сыграет с Турцией в рамках Лиги наций, а 14 октября — с командой Венгрии.