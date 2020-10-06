Москва, , 23:28 — REGNUM Согласно информации портала «Чемпионат», правый защитник «Метца» Фабьен Сантонз близок к переходу в московский «Спартак».

По данным источника, «Метц» готов продать футболиста в московский клуб за 5 миллионов евро. Ранее «красно-белые» направили французскому клубу предложение в размере 4 миллионов евро и 700 тысяч евро в качестве бонусов. Также «Спартак» предложил Сантонзе четырехлетний контракт с заработной платой в размере 1,2 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне защитник провел 28 матчей в чемпионате Франции, набрав 3 (0+3) очка.