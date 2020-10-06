Дортмунд, Германия, , 22:32 — REGNUM Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, возможно, продолжит профессиональную карьеру в чемпионате Голландии.

Согласно информации портала Bild, немецкий полузащитник проходит медицинское обследование и в ближайшее время может согласовать контракт с клубом. Немец подпишет контракт на два года.

28-летний Гетце находится в статусе свободного агента, летом у него истек контракт с дортмундской «Боруссией». В минувшем сезоне он забил три мяча в 15 матчах чемпионата Германии.