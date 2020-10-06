Москва, , 22:20 — REGNUM Московское ЦСКА набрало два очка в матче со столичным «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счетом — 2:0.

Счет встречи был открыт на шестой минуте второго периода, свою первую шайбу в текущем сезоне забросил защитник Михаил Науменков. Преимущество «армейцев» на 57-й минуте матча увеличил нападающий Николай Голдобин с помощью передачи Брендана Лейпсика.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 23 очками в 13 матчах. «Динамо» набрало 15 очков, с которыми разместилось на четвертом месте.