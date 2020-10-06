Монреаль, Канада, , 21:16 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль» расстанется с защитником Карлом Алзнером. «Канадиенс» поместили игрока на драфт отказов с целью выкупа контракта.

Согласно информации официального портала канадской команды, соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона 2021−2022 годов. Его заработная плата составляет 4,625 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне Алзнер принял участие лишь в четырех матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Большую часть сезона игрок провел в АХЛ, набрав 13 (1+12) очков в 53 матчах чемпионата.