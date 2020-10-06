Рим, , 20:53 — REGNUM Глава Лиги Серии А (высшего дивизиона итальянского футбольного чемпионата) Паоло Дель Пино заразился коронавирусом, передают местные СМИ во вторник, 6 октября.

У Дель Пино присутствуют симптомы заболевания, он находится на изоляции в своем доме.

По данным на 6 октября, в Италии умерли 36 030 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 28 (днем ранее — на 16). Выздоровели 234 099 человек, за сутки этот показатель увеличился на 1418 (днем ранее — на 767). Число подтвержденных носителей выросло на 2677 (днем ранее — на 2257). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 330 263.

В настоящее время заражены 60 134 человека — на 1231 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть больше двух месяцев, за это время увеличилось в пять раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.