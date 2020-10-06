Ростов-на-Дону, , 18:57 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Ростов» Евгений Чернов пополнил ряды «Краснодара». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 6 октября.

«Между «Ростовом» и краснодарским клубом достигнуто соглашение о трансфере защитника», — говорится в сообщении.

Клубную карьеру футболист начал в команде «Томь» (Томск), клубные цвета которой защищал до 2015 года. Затем играл за «Газовик» (ныне «Оренбург»), «Химик» (Дзержинск), «Енисей» (Красноярск), «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Тосно» (Ленинградская область). 27-летний воспитанник томского футбола пополнил состав «Ростова» в 2019 году. За это время Чернов провёл 54 матча, стал автором одного гола и сделал четыре голевые передачи.