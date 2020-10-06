Екатеринбург, , 17:27 — REGNUM Подготовка и проведение Всемирных студенческих игр в 2023 году в Екатеринбурге обойдутся в 38,37 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

По словам главы региона, данная сумма — предварительная. Больше половины этих денег (20,5 млрд рублей) выделят из федерального бюджета.

Отметим, ранее планировалось потратить на Универсиаду-2023 около 79 млн рублей. Позже в программе подготовки к играм прописали чуть меньшую сумму — 64,72 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, для Универсиады построят новые спортивные объекты, а также специальную «деревню» для заселения спортсменов, которую позже передадут Уральскому федеральному университету.

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