Арзамас, Нижегородская область, , 16:36 — REGNUM В Арзамасе началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Он включает в себя футбольное поле, воркаут, открытые трибуны. Работы должны завершиться до лета 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Власти обещают построить два подобных объекта — в Арзамасе и в Бутурлине. Финансирование строительства планируется осуществлять из федерального, регионального и местного бюджетов, оно составит около 39 миллионов рублей.

«На территории школы в Арзамасе появится футбольное поле с трибунами и помещениями, зоны тренажеров и турников. В учебное время территория будет эксплуатироваться самой школой, а все остальное время, по расписанию, она будет использоваться для проведения спортивных мероприятий с участием местных жителей и сотрудников предприятий», — сказал глава Арзамаса Александр Щелоков.