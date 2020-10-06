Москва, 6 октября 2020, 15:55 — REGNUM В Московской области 8 октября состоится открытие ХVIII Международного фестиваля спортивного кино Krasnogorski, сообщили в Минкультуры РФ.
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Отмечается, что фестиваль Krasnogorski — это единственный кинофорум спортивного кино в России и крупнейший спортивный киноконкурс в Восточной Европе и странах СНГ.
В 2020 году на фестивале покажут более 80 фильмов о спорте. Участвуют киноленты из Сербии, США, Нидерландов, Австралии, Ирана и др. Фестивальные показы пройдут в 11 городах Подмосковья.
Как сообщало ИА REGNUM, цель фестиваля спортивного кино — обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры кинематографии.
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