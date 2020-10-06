Тбилиси, , 13:11 — REGNUM Футбольный матч между сборными Грузии и Армении, проведение которого назначено на 11 октября в Ереване, может не состоятся из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом, как передает грузинское «Общественное телевидение», 6 октября сообщил генеральный секретарь федерации футбола Грузии (ФФГ) Давид Муджири.

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«Сейчас ведем переговоры с УЕФА и Федерацией Армении. УЕФА ждет ответа от Армении», — сказал глава ФФГ.

Он отметил, что матч могут перенести на нейтральное поле. Для этого в УЕФА выбрали четыре страны: Кипр, Грецию, Польшу и Венгрию.

Напомним, накануне исполнительный комитет УЕФА отменил товарищеский матч между сборными Армении и Албании, который должен был пройти 7 октября. Об игре с Грузией пока решение было обнародовано.