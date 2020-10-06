Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, , 09:24 — REGNUM В Читу из Москвы вернулась Яна Жапова, выигравшая чемпионат Европы по шахматам среди девочек до 12 лет, проходивший в онлайн-формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Как отмечается, в аэропорту её встретили представители министерства физической культуры и спорта региона, а также спортивная общественность посёлка Агинское. По словам министра Виталия Ломаева, на счету у юной шахматистки есть серьёзные достижения.

«В Чемпионате Европы приняли участие более 100 юных спортсменок. В группе девочек до 12 лет с результатом девять очков из девяти возможных, она стала лучшей», — отметил глава ведомства.

Читайте также: Юный шахматист из Бурятии стал чемпионом мира по блицу