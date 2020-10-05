Филадельфия, США, , 22:30 — REGNUM Обладатель Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтон Кэпиталз» защитник Мэтт Нисканен сообщил, что завершает карьеру. Минувший сезон игрок провел в составе «Филадельфии Флайерз».

Согласно информации Эллиотта Фридмана, хоккеист сообщил руководству «Флайерз» о своих намерениях. Клуб попросил игрока подумать о своем решении, но Нисканен остался при своем мнении.

Инсайдер Пьер ЛеБрюн в своем «твиттере» написал, что в ближайшее время игрок объявит публично о желании повесить коньки на гвоздь.

33-летний Нисканен имеет еще один год в «Флайерз» по соглашению, которое он подписал в 2019 году. Заработная плата защитника составляет 5,75 миллиона долларов.

В минувшем розыгрыше чемпионата НХЛ она набрал 33 (8+25) очка в 68 матчах при полезности «+15».