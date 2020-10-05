Мадрид, , 22:21 — REGNUM Полузащитник «Атлетико» Томас Парти близок к переезду на Туманный Альбион.

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, «Арсенал» согласился выплатить отступные в размере 50 миллионов евро, прописанные в контракте Парти. Об этом лондонский клуб несколько часов назад уведомил руководство «Атлетико».

Сделка будет представлять собой некий обмен, согласно которому мадридский клуб возьмет в аренду полузащитника «канониров» Лукаса Торрейру.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги хавбек Томас Парти отличился тремя забитыми мячами в 35 матчах чемпионата.