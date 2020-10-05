Санкт-Петербург, , 21:27 — REGNUM Полузащитник Далер Кузяев, согласно информации «Чемпионата», договорился о новом соглашении с петербургским «Зенитом».

Напомним, что срок предыдущего контракта Кузяева с «сине-бело-голубыми» закончился минувшим летом, в результате чего игрок стал свободным агентом. Сам Кузяев заявлял, что желает продолжить карьеру в Европе. Им интересовался шотландский «Рейнджерс», но стороны не смогли прийти к соглашению касаемо заработной платы.

Ранее сообщалось, что Далер Кузяев был близок к переходу в «Локомотив».

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