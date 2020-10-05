Санкт-Петербург, , 21:17 — REGNUM Бывший игрок петербургского «Зенита» Далер Кузяев мог продолжить карьеру в Шотландии.

Согласно информации портала Sport24, «Рейнджерс» были готовы заключить контракт с игроком. Представители шотландского клуба предлагали российскому полузащитнику 500 тысяч евро в год.

Россиянин был готов подписать соглашение на этих условиях, однако его представители настояли на 1 миллионе евро. Стороны не смогли прийти к соглашению.

На данный момент Кузяев продолжает пребывать в статусе свободного агента. Ранее к игроку проявлял интерес московский «Локомотив», однако Кузяев стремится перебраться в Европу.

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